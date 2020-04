Via del Prione, al via lavori per la messa in sicurezza della pavimentazione

La Spezia - Sono in corso d’opera alcuni lavori provvisori per la messa in sicurezza della pavimentazione di via del Prione. La fas 2 dell'emergenza è ormai imminente e si contano le settimane per chi finalmente potrà tornare ad aprire i negozi: da qui la necessità di realizzare lavori urgenti che consentiranno ai pedoni di circolare in tutta tranquillità. Il sostannziale blocco totale che ha caratterizzato questo periodo non ha infatti consentito di effettuare i previsti lavori di ripavimentazione con le lastre originari già presenti nella via e programmati da metà aprile fino al mese di settembre, in quanto le cave che producono questo tipo di pietre, così come indicato nel dpcm, sono state chiuse fermando la produzione. Non è stato quindi possibile per il Comune l’approvvigionamento del materiale utile.



"Nei giorni scorsi il dpcm - fanno sapere dal Comune della Spezia - ha consentito la riapertura delle cave ma prima di potere avere il materiale passerebbe almeno un mese e mezzo, tempo in cui dovrebbero riaprire tutte le attività commerciali, o gran parte di esse. I lavori di posa delle lastre originale saranno riprogrammati per non sovrapporsi con la possibile riapertura dei negozi già in sofferenza da mesi per lo stato di emergenza sanitaria. La presenza di cantieri in occasione della riapertura delle attività commerciali infatti rappresenterebbe un ulteriore disagio. Per questo motivo il Comune ha deciso di riasfaltare o cementificare provvisoriamente alcuni tratti della via per consentire il transito in sicurezza dei pedoni e non occupare per troppo tempo la strada con i vari cantieri che si renderebbero necessari per lo svolgimento dei lavori".