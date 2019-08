Via alle barriere alla piscina del Fossati

La Spezia - Le barriere architettoniche che limitavano l’accesso alla piscina e il libero utilizzo sono state eliminate. La Provincia della Spezia interviene presso l’Itc Fossati Da Passano dopo i sopralluoghi del consigliere delegato all’edilizia scolastica Francesco Ponzanelli, che aveva rilevato l’insistenza di quelle limitazioni: la piscina non garantiva, insomma, un accesso libero e incondizionato alla pratica sportiva da parte di tutti, anche di coloro che vivono una situazione di disagio o di parziale impedimento personale. Ci si è mossi con tempestività e con il coinvolgimento attivo dei tecnici dell’ente di Via Veneto che, con un intervento immediatamente cantierizzato, si è trovata oggi una soluzione positiva: ora la piscina del Fossati Da Passano è maggiormente fruibile anche da persone con disabilità.



Il presidente della Provincia Peracchini ha espresso soddisfazione per quest’opera che, "per quanto inerente un aspetto particolare della nostra rete scolastica, rappresenta un passo in avanti sulle politiche per la disabilità e per l’accesso indiscriminato di qualunque cittadino agli impianti sportivi di proprietà della Provincia". Con il suo programma di governo il Presidente Peracchini ha sottolineato la propria attenzione al mondo della disabilità e per una qualità dei servizi in materia di Istruzione che l’Ente è tenuto a migliorare costantemente: “la Provincia fa” non è solamente uno slogan ma un criterio concreto che ispira l’attività amministrativa del Presidente e dei suoi consiglieri delegati. Questo intervento di ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche presso la piscina del Fossati Da Passano è una conquista di rilievo sociale nell’ambizioso programma sull’edilizia scolastica provinciale proposto dal Presidente Peracchini e curato, per suo conto, dal consigliere Ponzanelli.