Via all'assunzione di cinque istruttori direttivi di vigilanza

La Spezia - Mentre procede il progetto di riqualificazione della vecchia sede della Polizia provinciale in Viale Amendola per renderla adatta ad ospitare il comando della Polizia municipale spezzina, l'amministrazione comunale prosegue con il piano di assunzioni a favore del corpo.

Dopo aver verificato la disponibilità degli otto componenti della graduatoria di riferimento e aver registrato l'interesse all'incarico da parte di sei persone, è stato svolto un corso di formazione e aggiornamento di 10 ore tenuto il 12 e 13 agosto scorsi dal comandante Alberto Pagliai e da istruttori direttivi di vigilanza.

Subito dopo è stato effettuato un “esame-colloquio” per verificare la “perdurante idoneità”, accertata per tutti i candidati.



Il Comune ha così proseguito nell'iter di assunzione che è culminato il 23 agosto scorso nella determina dirigenziale con la quale è stato dato il via all'assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori direttivi di vigilanza fissando la data di ingresso in servizio per il prossimo 16 settembre.