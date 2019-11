Via ai lavori nell'area cani della Maggiolina

La Spezia - Lunedì 4 novembre inizieranno i lavori nell’area cani del parco XXV Aprile, conosciuto come il parco della Maggiolina. Lo annuncia l’amministrazione Peracchini, sottolineando che gli interventi prevedono il rifacimento della recinzione che divide l’area dal parco, il rifacimento di alcuni tratti delle recinzioni interne, la realizzazione di un’entrata indipendente all’area di sgambatura divisa dall’area per i cani di piccola taglia, la messa a dimora di alberi, la posa in opera di cestini e di una fontana.



Si tratta della seconda serie di interventi dopo quelli quasi ultimati per la realizzazione della nuova area cani del Colombaio, in sostituzione di quella esistente, attualmente ubicata nella parte alta del parco. Ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori è l’impresa Garden Service srl della Spezia, per un importo di 51 mila euro. Per la sicurezza dell’impresa esecutrice, degli animali e dei fruitori del parco si informano gli utilizzatori che l’area cani della Maggiolina sarà chiusa fino a ultimazione dei lavori, pur assicurando la massima celerità nell’esecuzione degli stessi.