Via Rattazzi, la pavimentazione in arenaria è come nuova. Ora all'attacco delle pezze di cemento

La Spezia - Sono ormai conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione avviati nelle scorse settimane in Via Rattazzi. La strada, ricoperta di lastre di arenaria, necessitava di un intervento da tempo e ha visto gli operai impegnati prima nella numerazione delle pietre, quindi nella loro rimozione e in seguito nella posa di un fondo adeguato e nella ricollocazione dei blocchi al loro posto.

Terminato questo intervento gli operai dell'Ati che ha ricevuto l'appalto per la manutenzione triennale delle strade comunali si dedicheranno alla riqualificazione dei tratti di Via del Prione, Via della Canonica e altre, in cui all'inizio dell'estate scorsa sono stati posizionati in via transitoria cemento e asfalto, una decisione dovuta - spiegano da Palazzo civico - alla mancanza di materiale lapideo e alle condizioni climatiche.