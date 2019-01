Via Podgora e Via Carso, ogni sera le aree di manovra sono bloccate dalle auto in sosta

La Spezia - "Non se ne può più: ogni sera la stessa storia. In Via Carso e in Via Podgora non c'è nessun rispetto del divieto di sosta negli spazi di manovra. Tralasciando il disagio per chi deve effettuare inversione di marcia, quello che ci domandiamo è che cosa accadrebbe se ci fosse bisogno dell'intervento di una ambulanza. Con le vetture che occupano l'area deputata a fare manovra ci sarebbe una perdita di tempo e un conseguente aumento dei rischi per la salute del paziente". A denunciare il malcostume quotidiano nelle strade dei colli spezzini sono alcuni abitanti che si rivolgono a CDS per segnalare la situazione e sperare che qualcosa possa cambiare.



"Se le cose non cambieranno saremo costretti a chiedere l'intervento della Polizia municipale che, evidentemente, non è mai passata da queste parti a fare qualche multa", concludono da Via Podgora.