Via Crucis in città dalla Nostra Signora della Neve alla cattedrale di Cristo Re

La Spezia - Mercoledì prossimo 26 febbraio inizia il periodo di Quaresima, tempo “forte” dell’anno liturgico in preparazione alla Pasqua. Alle 18 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà la messa solenne, con il rito “delle ceneri”, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Ma un altro evento, ormai da alcuni anni, caratterizza alla Spezia i primi giorni del periodo quaresimale, ed è la Via Crucis cittadina che si tiene il primo venerdì di Quaresima, coinvolgendo tutte le parrocchie della città. L’appuntamento è dunque per venerdì prossimo. Sacerdoti e fedeli si ritroveranno per le 21 presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi. Nella chiesa, presente il vescovo, saranno compiute le prime stazioni della Via Crucis, quindi inizierà il cammino processionale in direzione del centro cittadino. Le stazioni si concluderanno nella cripta della cattedrale di Cristo Re, sotto i portici di via Veneto. Il vescovo Palletti terrà una breve meditazione prima di impartire la benedizione finale. Tutti i fedeli delle parrocchie cittadine della Spezia sono invitati ad intervenire al sacro rito della Via Crucis, caratteristico, come si è detto, del periodo della Quaresima. Celebrazioni della Via Crucis si tengono il primo venerdì di Quaresima anche in altre località della diocesi.