Via Bologna, sgombero in vista per un altro edificio

Tre anni fa un trasloco interessò un palazzo della medesima strada. Dibattito in consiglio regionale.

La Spezia - Oggi in consiglio regionale Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Gianni Pastorino, sullo sgombero per gravi problemi strutturali di uno stabile di proprietà Arte, avvenuto tre anni fa in via Bologna, alla Spezia. «Gli abitanti del quartiere – ha spiegato il consigliere - sono preoccupati per lo stato di abbandono in cui versa l’edificio e per un eventuale crollo della struttura, che si trova in una zona densamente popolata». Il consigliere ha chiesto alla giunta di dare una risposta concreta agli abitanti del quartiere e di provvedere a una ristrutturazione o alla definitiva demolizione dello stabile. In questo secondo caso, Battistini ha chiesto di integrare il patrimonio di Arte che verrebbe ridotto di quelle unità abitative.



L’assessore all’edilizia residenziale pubblica Marco Scajola (foto) si è impegnato a ridare normalità alla vita degli sfollati e ha sottolineato che le sedici famiglie sono state ricollocate in altri alloggi dell’azienda e che gli oneri sono stati coperti interamente dall'Agenzia per l'edilizia. L’assessore, che proprio questa mattina ha avuto un incontro su questo tema con il sindaco della Spezia, ha inoltre annunciato un progetto di ricollocazione complessivo anche per le famiglie che, a breve, dovranno essere sfollate da un altro edificio di Arte - sempre in Via Bologna, dove vive una quindicina di nuclei famigliari - che necessita di una ristrutturazione.