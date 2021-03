Via Antoniana, l'immobile sequestrato va alla Regione per realizzare un "Centro per l'impiego"

La Spezia - Con decreto a firma del direttore dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati è stato assegnato alla Regione Liguria l'immobile situato in Via Antoniana per la realizzazione di un “Centro per l’impiego”. L’immobile era stato confiscato nell’ambito della misura di prevenzione disposta dal Tribunale della Spezia nell'ambito dell'inchiesta che ha visto protagonista l'ex "re dei trasporti" Trusendi.

“Si tratta - ha dichiarato il prefetto Maria Luisa Inversini - di un momento importante in cui il bene, frutto di attività illecite, viene messo a disposizione della comunità spezzina. Aldilà dell’ingente valore economico dell’immobile, si tratta di una grande vittoria sia dello Stato che della società civile”.