Vertenza Oss, i sindacati: "La Regione ci convochi al più presto"

La Spezia - “La Regione convochi subito un incontro con Cgil, Cisl, Uil e Fials: non ci piace il silenzio che è calato sulla vicenda Oss.” Così le segreterie spezzine di Cgil, Cisl, Uil e Fials, che continuano: “siamo consapevoli che il Governo ha a disposizione 60 giorni di tempo per esprimersi sulla legge regionale che istituisce la società in house; ma intanto la Regione deve informarci su quali passi intende fare per attivarla. Ricordiamo che questa legge regionale, votata a dicembre, è stata ottenuta grazie mesi di mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati. Un processo che va accelerato anche in relazione alla scadenza del bando Coopservice di agosto. I lavoratori, con i quali parliamo ogni giorno, non possono continuare a vivere nell’incertezza per il loro futuro. Abbiamo 158 lavoratori e le loro famiglie da salvaguardare, è una vertenza che va risolta al più presto.”



(foto: repertorio)