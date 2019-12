Vertenza Oss, i delegati di Fisascat Cisl ringraziano Mirko Talamone

La Spezia - I delegati Fisascat Cisl degli Oss di Coopservice desiderano ringraziare il segretario Mirko Talamone che nei giorni scorsi li ha affiancati nel portare avanti con convinzione la loro battaglia in consiglio regionale per la costituzione di una società in house che porti a superare il concorso per l'internalizzazione di 158 Operatori socio sanitari all'interno di Asl 5, mettendo al riparo quelli già operanti da anni dal pericolo di perdere il lavoro.

"Auguriamo un buon Natale a Mirko e lo ringraziamo ancora una volta per tutto l'impegno che ha profuso per noi e per i nostri colleghi", affermano i delegati.