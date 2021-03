Verso la Settimana Santa: celebrazioni del vescovo

La Spezia - Avvicinandosi la Settimana Santa sono previste nei prossimi giorni alcune celebrazioni importanti presiedute dal vescovo Luigi Ernesto Palletti:



* Martedì, alle 15, nelle carceri di Villa Andreino, Messa in preparazione alla Pasqua per le persone detenute e per il personale in servizio;



* Mercoledì, Giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri, Veglia diocesana alle 18.30 nel santuario dei frati minori francescani di Sant’Antonio a Gaggiola. Tema della Veglia, organizzata dal centro missionario diocesano, sarà “Vite intrecciate”;



* Venerdì alle 10, in cattedrale alla Spezia, Messa per il precetto pasquale delle Forze Armate presenti alla Spezia. Presiede, in questo caso, l’ordinario militare per l’Italia arcivescovo Santo Marcianò;



*Venerdì alle 19.45, in cattedrale alla Spezia, Via Crucis giovanile, trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud e via Zoom;



* Sabato alle 18, in cattedrale alla Spezia, Messa vigiliare della Domenica delle Palme con benedizione dei rami di palma e di ulivo;



* Domenica prossima, alle 10.30, Messa delle Palme a Sarzana, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta.