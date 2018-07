Verso il Palio, giovedì 26 luglio l’ultima puntata

La Spezia - Sesta puntata di 'Verso il Palio' in programma per domani, giovedì 26 luglio, alle 21.30. La trasmissione di Tele Liguria Sud, condotta da Selene Ricco e Gianluca Tinfena, con la regia di Sergio Diofili, Raffaele Maulella e Davide Morina va in onda tutti i giovedì. Un'occasione per animare il dibattito e per dar voce ai protagonisti della stagione.



La puntata sarà suddivisa in tre parti e protagonisti saranno i vogatori degli equipaggi più competitivi. Alle 21.30 protagoniste ci saranno tre vogatrici in rappresentanza degli equipaggi femminili di Le Grazie, Porto Venere e Crdd. Alle 21.50 sarà la volta degli junior. In studio i ragazzi delle borgate di Muggiano, Cadimare e Porto Venere. Alle 22.10 i senior. Ben cinque i vogatori presenti che parteciperanno al Palio a bordo di Fezzano, Fossamastra, Cadimare, Porto Venere e Muggiano.



Opinionista della serata sarà l’esperto di Palio, e membro delle Lega Canottaggio, Massimo Tortorelli.



La prossima settimana, la puntata sarà registrata martedì 31 luglio dal Palco del Villaggio del Palio. Sarà possibile assistere alla registrazione che andrà poi in onda giovedì 2 agosto. In quell’occasione saranno svelati i temi della sfilata.