Verniciatura nei piccoli cantieri, la soddisfazione di Cna La Spezia

La Spezia - La Giunta della Regione Liguria ha appena una delibera presentata dall’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone per autorizzare l’attività di verniciatura nei cantieri navali di piccole dimensioni, che si occupano prevalentemente di rimessaggio, allestimento e manutenzione delle imbarcazioni da diporto.

La Presidente Cna La Spezia Federica Maggiani commenta con soddisfazione l'adozione dei nuovi paramenti: "Ringrazio a nome delle tante piccole e medie imprese della nautica associate alla Cna l'assessore regionale Giampedrone per essersi occupato di questo tema e aver provveduto celermente a trovare una soluzione. In qualità di associazione di categoria, che rappresenta la maggioranza delle darsene e rimessaggi della provincia spezzina, abbiamo riportato all'assessore le difficoltà nate dalla mancanza di una disciplina relativa alle lavorazione di verniciatura. Siamo molto contenti che in poco tempo si sia provveduto a trovare una regolamentazione a vantaggio delle imprese che vogliono operare in trasparenza e rispettando la norma, e orgogliosi che proprio in Liguria venga adottata per la prima volta attestando la nostra regione pilota per la disciplina nazionale".



La delibera fissa tre range di compatibilità ambientale da rispettare, basati sulla quantità di composti organici volatili (COV, componenti delle vernici) utilizzabili: non sarà così possibile utilizzare più di 2500 kg di COV annui e 12 Kg giornalieri; in aree in qui i cantieri sono concentrati viene definito in 1000 Kg di COV annui il limite per ogni zona da 10mila mq. Altri limiti definiscono la distanza dalle abitazioni e la sospensione delle attività durante le giornate di forte vento. Con l’approvazione dell’Autorizzazione generale, è compito della singola impresa avanzare la domanda di autorizzazione al Comune competente, che ha 45 giorni per la risposta con la regola del silenzio-assenso.