Verifica del sistema di fissaggio per i 22 pali dell'illuminazione pubblica di Molo Italia

La Spezia - La scintilla che ha spinto gli uffici dell'Autorità di sistema portuale ad agire è stata la segnalazione dei Vigili del fuoco, in seguito all'intervento svolto il 15 agosto scorso su un palo di illuminazione pericolante, nei pressi di Molo Italia. Un episodio che ha spinto a consigliare la verifica di tutti i lampioni presenti per salvaguardare l'incolumità dei passanti.



Durante lo smontaggio del palo è stata riscontrata la modifica al sistema di fissaggio a terra dei pali con l'inserimento di un profilo tubolare di collegamento tra la parte connessa alla banchina e quella in elevazione, una circostanza che ha reso necessario un accertamento approfondito dello stato di fatto anche degli altri pali del Molo Italia.



E' così che l'Adsp ha deciso di affidare i lavori per la verifica dello stato di usura delle basi dei 22 lampioni di Molo Italia alla ditta Ace Impianti Srl per un importo complessivo di 3.780 euro.