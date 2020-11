Ventuno nuovi carabinieri alla Spezia, Medusei: "Ascolto del cittadino fondamentale"

La Spezia - Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha salutato il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri alla Spezia, colonnello Antonio Bruno al quale ha espresso il benvenuto e l’augurio di buon lavoro ai 21 militari giunti recentemente sul territorio. "Mi ritrovo nelle parole del colonnello Bruno sull'importanza di saper ascoltare il cittadino anche per saper cogliere i segnali meno evidenti - ha detto Medusei -. Soprattutto in questo delicato momento le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e della forze di Polizia locale, oltre a svolgere il loro lavoro per garantire la nostra sicurezza, sono impegnati anche nel contenimento della pandemia e a loro dobbiamo il nostro più sentito riconoscimento".

Il presidente conclude: "L'ascolto attento della popolazione sia una priorità da parte della classe politica, solo così si potranno adottare decisioni davvero utili per il cittadino".