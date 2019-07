Ventitrè carabinieri in più per "gestire" l'estate

La Spezia - Anche quest’anno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’invio di carabinieri allievi e marescialli allievi, presso i vari comandi provinciali, con particolare riguardo in quei territori dove nei mesi estivi si fanno più pressanti le esigenze derivanti da un maggior afflusso turistico. Per quanto riguarda il Comando Provinciale della Spezia complessivamente sono 23 i militari che nei mesi di luglio e agosto si aggiungeranno ai presidi Arma della

provincia. In particolare saranno impiegati dal primo luglio all’11 agosto, insieme ai colleghi già effettivi ai reparti, cinque marescialli frequentatori del settimo corso triennale presso la scuola sottufficiali di Firenze, rispettivamente alle Stazioni Carabinieri di Levanto, Lerici, Riomaggiore, Sarzana, Portovenere.



Dal cinque al 25 agosto invece saranno quattro i Carabinieri allievi marescialli frequentatori dell’ottavo corso allievi sottufficiali, distribuiti presso le stazioni di La Spezia Principale, Sarzana e Monterosso. Inoltre dal primo luglio al 25 agosto dalle varie scuole allievi carabinieri d’Italia affluiranno quattordici Carabinieri allievi provenienti dai corsi per carabiniere effettivo e nel predetto arco temporale verranno impiegati nelle Stazioni Carabinieri della Spezia, Portovenere, Lerici, Riomaggiore, Monterosso, Levanto, Ameglia, Deiva Marina e Sarzana. L’invio dei militari dai corsi allievi ai reparti territoriali, non solo sarà di supporto alle varie articolazioni istituzionali nel fronteggiare le emergenze che inevitabilmente si prospetteranno in un territorio quale quello spezzino a forte vocazione turistica, ma

darà l’opportunità ai giovani allievi di confrontarsi in concreto con quello che è il servizio istituzionale che i carabinieri sono chiamati a svolgere quotidianamente sotto la guida dei comandanti e colleghi più anziani e applicare le nozioni teoriche apprese nel corso degli studi ai reparti d’istruzione.