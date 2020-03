Ventimila euro di materiale igienico-sanitario per le scuole

La Spezia - Mentre si attende che la Regione sciolga le riserve sul giorno di ripresa delle lezioni scolastiche (leggi qui), l'amministrazione comunale spezzina ha deciso di stanziare 20mila euro per la fornitura di materiale igienico-sanitario per le esigenze degli Istituti comprensivi in questi giorni di emergenza sanitaria.



La documentazione pubblicata sull'albo pretorio di Palazzo civico non va oltre, non specificando la tipologia e la quantità del materiale che sarà acquistato. Logico, però, pensare che si tratterà di mascherine e gel disinfettante, i due Dispositivi di protezione individuale più richiesti in questi giorni di lotta al contagio del coronavirus, e che la distribuzione avverrà in maniera equa tra tutte le scuole del territorio. Il costo medio unitario delle mascherine può variare da somme inferiori all'euro sino a oltre tre e dunque si può calcolare che siano in arrivo migliaia di protezioni da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico nelle prossime settimane, quando i timori rispetto alla possibilità di contagio saranno ancora in auge. E insieme alle mascherine arriveranno centinaia e centinaia di dispenser di liquido disinfettante, un altro dei must degli ultimi dieci giorni.



Nel frattempo l'amministrazione comunale sta procedendo con altri acquisti di materiale igienico-sanitario a uso dei propri dipendenti, oltre a quello del quale CDS ha dato notizia ieri (leggi qui). In aggiunta alle mille mascherine Palazzo civico ne ha infatti richieste altre 300 con filtro FFP2 alla ditta Carto Copy Service di Roma, al costo di 922 euro. Incrementati anche gli ordini dei flaconi di gel disinfettante: dai cento resi noti ieri si sale a trecento con un nuovo ordine da 200 pezzi sempre alla ditta Bianchi snc. di Bianchi Igino e Luciano, con sede a Borgoricco in provincia di Padova, con prezzo invariato: la spesa è infatti pari a 1.952 euro, esattamente il doppio rispetto a quella per cento flaconi.