Venerdì la festa di chiusura dei centri estivi

La Spezia - Con il consueto pranzo di fine estate si chiudono i centri estivi realizzati presso i locali del 2 Giugno e del Centro Asso dalla Cooperativa Lindbergh con il fondamentale contributo dell’Asl5 e dei servizi sociali del Comune della Spezia. Venerdì 23 agosto dalle 13 presso il centro di Via Gramsci 211 si svolgerà la festa di chiusura dell’attività. I centri estivi si rivolgono a minori ed adulti disabili e non nello spirito dell’integrazione e del supporto alle famiglie. Durante l’estate i partecipanti hanno potuto frequentare la piscina del 2 giugno e la spiaggia di Marinella, hanno inoltre svolto laboratori ed attività creative presso il Laboratorio di ceramica “Tati” situato in via XXIV Maggio ed il Centro Ass0 in collaborazione con la Cooperativa CILS. Gli operatori del centro estivo sono stati supportati nel lavoro con i ragazzi disabili da studenti dell’istituto Superiore Mazzini nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e da volontari.

Alla fine del pranzo i ragazzi offriranno ai genitori ed ai partecipanti i dolci da loro realizzati presso il laboratorio di cucina del centro ASSO. Saranno inoltre mostrate immagini delle attività svolte ed i lavori realizzati all’interno dei laboratori. Alla festa finale oltre ai genitori dei ragazzi sono stati invitati l’assessore alle Politiche Sociali del Comune

della Spezia, i referenti dei servizi sociali del Comune della Spezia e per la Asl5 i referenti della neuropsichiatria infantile e dei disabili adulti.