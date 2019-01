Venerdì di meditazione con il vescovo di Como

La Spezia - Monsignor Oscar Cantoni, vescovo della diocesi di Como, sarà venerdì prossimo 25 gennaio alla Spezia per tenere una meditazione, su invito del vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti, al primo incontro di formazione permanente del clero per l’anno 2019. L’incontro si tiene in occasione della festa di San Tommaso d’Aquino, patrono degli studi teologici, ma, in via eccezionale, non si terrà in seminario a Sarzana, come gli altri anni, bensì nei locali del monastero della monache benedettine “Santa Maria del mare” a Castellazzo, sui colli della Spezia. Tale scelta, come scrive il rettore del seminario don Franco Pagano nella lettera di invito, “nasce dal desiderio di vivere assieme alla comunità monastica benedettina che veglia sulla citta della Spezia e che custodisce il ricordo e la spirituale presenza della nostra beata Itala Mela, un momento di ritiro e di preghiera per le vocazioni, tanto necessario in questo momento per la nostra Chiesa locale”. Proprio al tema delle vocazioni sarà dunque dedicata la relazione del vescovo Cantoni, intitolata “Il discernimento, la cura e l’accompagnamento delle vocazioni”. Il programma della giornata inizierà alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti e la preghiera di inizio. Alle 10 monsignor Cantoni terrà la sua meditazione, alla quale, attorno alle 11, seguirà l’Adorazione eucaristica con la recita dell’ora Sesta e la Benedizione. L’incontro si concluderà con il pranzo in comune nel refettorio della foresteria del monastero. Sono invitati tutti i sacerdoti e i diaconi permanenti della diocesi.