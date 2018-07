Venerdì 20 e sabato 21 luglio torna il mercatino degli hobbysti

in via Diaz

La Spezia - Venerdì 20 e sabato 21 luglio in via Diaz si svolgerà il mercatino degli hobbysti. Una manifestazione promossa dall’assessorato alle attività produttive del Comune della Spezia riservata agli hobbysti che riscuote sempre un grande successo. Per lo svolgimento del mercatino dal 20 luglio alle 6 e fino alla mezzanotte del 21 luglio sarà istituito il divieto di fermata e transito in via Diaz.