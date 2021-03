Velocità di download, guidano Spezia e Lerici

La Spezia - Poco meno di 156 Megabit per secondo: questa, all'interno del territorio comunale della Spezia, la velocità media massima di download, parametro scelto da Infodata Il Sole 24 Ore per tastare il polso della banda in Italia, comune per comune. Un'indagine interessante, tanto più in questo periodo di pandemia, in cui smart working e didattica a distanza giocano un ruolo di primo piano. Innanzitutto, lo studio rileva che in ogni comune dello Spezzino è possibile, in linea di massima, gestire una videochiamata, strumento essenziale per le lezioni a distanza e per più mansioni lavorative; per dirlo, l'indagine (basata su connessioni via cavo, sia in riame, sia in fibra) prende come parametro la larghezza di banda minima necessaria per gestire una riunione su Google Meets, cioè 3,2 Mbps. Tutti i comuni spezzini, riferisce la ricognizione di Infodata, sono sopra questa asticella: nel meno 'attrezzato', Brugnato, la velocità media massima di dowload è pari a 3,7 Mbps, e quello subito dietro è già su un valore sensibilmente migliore (Maissana, con 6,6 Mbps). Nello Spezzino, soltanto a Brugnato, spiega il Sole, è, almeno stando al parametro medio, impossibile gestire in contemporanea due videochiamate – ad esempi un bambino che fa lezione e un genitore che lavora da casa.



Chi viene dopo il capoluogo come velocità dati? Il comune di Lerici, con 90.5 Mbps, mentre Sarzana, secondo centro della provincia, è medaglia di bronzo con 73 Mdps. Gran parte del resto della Val di Magra viaggia tra i 50 e i 60 Mbps (Arcola, Castelnuovo, Luni, Santo Stefano), Vezzano va a 28 Mbps, Ameglia a 9. Nel resto della provincia, troviamo una sparuta serie di comuni sopra i 20 Mbps: Levanto (72.5), Bolano (58), Follo (35), Borghetto (21). L'indagine del reparto data del quotidiano milanese ha fissato convenzionalmente come tetto le quattro videochiamate in contemporanea (su Google Meet), ad esempio due figli in Dad e i genitori in lavoro agile; ebbene, nello Spezzino, stando ai numeri, i comuni in cui una quaterna del genere appare gestibile sono il capoluogo, Lerici, Levanto, tutta la Val di Magra tranne Ameglia, Bolano, Follo, Borghetto, Bonassola, Calice, Porto Venere, cioè quei comuni sopra i 12,8 Mbps (visto che una sola call su Meet ne chiede 3,2).