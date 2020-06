Vela Tradizionale, tornano le crociere a bordo di Pandora

La Spezia - Iniziano le attività didattiche in navigazione per i giovani soci di Vela Tradizionale dai 6 ai 18 anni. In ottemperanza alle regole di sicurezza contro la diffusione del virus, lo staff di Pandora adotterà un protocollo di salute che implicherà, tra le altre cose, diminuire sensibilmente il numero di allievi imbarcati. Le crociere saranno di 4 o di 6 giorni e si può partecipare a più di una. La partecipazione è aperta dai 6 ai 17 anni. Sopra i 17 anni si fanno percorsi di formazione nautica anche atti alla professionalizzazione. I ragazzi a bordo sperimenteranno tutte le mansioni, dalla pianificazione sulla carta, alla pratica della vela, alle mansioni di gestione del quotidiano (preparazione pietanze e pulizia). Bagni, snorkeling, gite a terra nei borghi avvicinati, tuffi, whalewatching e biologia marina. Ci sono ancora posti liberi in diverse uscite: il 13-16 luglio con imbarco e sbarco alla Spezia, il 19-24 luglio nella tratta La Spezia-Arenzano, il 26-31 luglio con permanenza ad Arenzano e il 2-7 agosto per la tratta Arenzano-La Spezia. Come sempre sarà necessario essere in regola con l'iscrizione all'associazione. Per conoscere modalità e prezzi e per iscrizioni inviare una mail a info@velatradizionale.it.