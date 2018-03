Veglia spezzina per il piccolo Charlie Evans

La Spezia - Parte oggi in Liguria la mobilitazione del popolo della vita per il piccolo Alfie Evans. Nonostante la nevicata in corso, questa sera dalle 21, presso la chiesa di San Camillo, in via Pammatone a Genova, si terrà un Rosario e a seguire la Messa, col gruppo di preghiera “Medjugorje Liguria”. Sabato sera, invece, sarà la volta della Spezia, con Rosario, Messa ed Adorazione Eucaristica, a partire dalle 20.30, presso la chiesa dei Santi Giovanni ed Agostino, nel centro storico.

"Alfie Evans è un bimbo inglese di due anni di Liverpool, affetto da una malattia non conosciuta. La sua vicenda è simile a quella di Charlie Gard, paziente del Grand Ormond Street Hospital di Londra, i cui medici erano stati autorizzati dalla magistratura inglese a staccare il respiratore e quindi a causarne la morte per soffocamento, a giugno dello scorso anno. Similmente, i medici dell’ospedale Alder Hey di Liverpool che hanno in cura il piccolo Alfie Evans si sono rivolti alla magistratura per poter staccare il ventilatore e quindi uccidere il bambino. Il processo di primo grado, intentato contro i genitori, che si oppongono con forza, ha avuto esito favorevole per l’ospedale. Per oggi è attesa la sentenza dell’appello presso l’Alta Corte", spiegano gli organizzatori.