Veglia missionaria a Cristo Re, la testimonianza di padre Cainelli

La Spezia - Anche quest’anno si terrà la veglia di preghiera missionaria diocesana che sarà presieduta dal Vescovo, preparata dal Centro missionario diocesano, dall’ufficio diocesano migrantes e dalla caritas diocesana, che si terrà venerdi’ 16 ottobre alle ore 21.00 nella cattedrale di Cristo re.

La Veglia avrà come tema conduttore: “Eccomi, manda me! Tessitori di fraternità’”, che è lo slogan della giornata missionaria mondiale di quest’anno. Offrirà la sua testimonianza padre Ceferino Miguel Cainelli, della societa’ delle missioni africane, che ha operato per 12 anni in Angola.