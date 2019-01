Veglia in diocesi per la 'Giornata mondiale della gioventù'

La Spezia - Un evento importante interesserà la diocesi nella serata e nella notte di sabato prossimo, rivolto in modo particolare ai giovani e alle giovani di tutto il territorio. In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, sabato 26 gennaio 2019 Papa Francesco terrà a Panama la tradizionale Veglia con i giovani di tutto il mondo. La grande distanza, di dimensione “oceanica”, non ha consentito di raggiungere l’America centrale, e così, alla Spezia, la Pastorale giovanile, guidata da don Luca Palei, ha pensato, con il sostegno del vescovo Luigi Ernesto Palletti, di dare ugualmente a tutti la possibilità di seguire l’evento in diretta. La serata avrà come punto di ritrovo, a partire dalle 19.45 di sabato, l’oratorio salesiano di Nostra Signora della Neve, in via Roma. Alle 20 i giovani partecipanti potranno consumare la cena in oratorio. Alle 21 seguirà un incontro con don Rossano Sala. Don Sala, sacerdote salesiano, è stato nei mesi scorsi uno dei due segretari speciali nominati dal Papa per il Sinodo dei vescovi dedicato proprio al tema dei giovani. Per questo la sua testimonianza si preannuncia di particolare interesse, anche in questa circostanza. Al termine dell’incontro ci sarà una pausa , con un piccolo buffet di caffè o tè e biscotti. Alle 22.30 inizieranno alcune attività di preparazione alla Veglia, il cui inizio – in collegamento audio video con Panama – è previsto per mezzanotte e mezza. Al termine, ormai nel cuore della notte, i partecipanti avranno la possibilità di dormire nei locali dell’oratorio. Per questo sono invitati a portare da casa l’occorrente per pernottare: sacco a pelo, stuoino, asciugamano, necessario per igiene personale, un cambio di vestiti. La mattina di domenica prossima la Pastorale giovanile, con la collaborazione del gruppo “Colazioni col sorriso”, recente vincitore del premio della bontà, offrirà a tutti la colazione. Alle 11.30, nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve, ci sarà la Messa conclusiva, che sarà presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Tra i temi che potranno essere trattati nell’incontro con don Sala, anche nella forma del dibattito, ci saranno “il dono della giovinezza”, “il mistero della vocazione”, “la missione di accompagnare”, “l’arte di discernere”. Per ogni informazione, e per prenotare la partecipazione all’evento – originale ed interessante – i giovani sono invitati a contattare via whatsapp/sms/chiamata Costanza Rossi, al numero della Pastorale giovanile (342.1908326), o via mail a pastoralegiovanilesp@gmail.com. Per permettere di organizzare al meglio l’evento, è necessario avere la iscrizione, unita possibilmente a spunti e domande sui temi riportati sopra, entro e non oltre il 23 gennaio.