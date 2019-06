Veglia di Pentecoste per i giovani spezzini

La Spezia - Riceviamo dalla diocesi



Torna sabato prossimo 8 giugno la tradizionale Veglia di Pentecoste, una delle più antiche Veglie nella liturgia della Chiesa. In cattedrale, alla Spezia, si ripete in questa occasione un appuntamento divenuto anch’esso tradizionale in diocesi: il rinnovo delle promesse battesimali dei giovani e delle giovani che nel corso del 2019 compiono il diciottesimo anno di età, ovvero la maggiore età. La Veglia, preceduta da una processione, sarà presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. L’organizzazione dell’evento è affidata all’Azione cattolica ed alla Pastorale giovanile diocesana. In un tempo di forte secolarizzazione e di diffuso abbandono della pratica religiosa, il rinnovo delle promesse appare un’occasione molto bella per accettare la “sfida” di una fede matura e forte, pronta a confrontarsi con tutti. Anche quest’anno la Veglia inizierà all’aperto, ovvero in largo Fiorillo, il piazzale della Capitaneria di porto a fianco del lungomare Morin. Il programma prevede comunque anzitutto un incontro dei giovani nei locali dell’oratorio della cattedrale di Cristo Re, alle 19, con una cena insieme. A seguire, giovani e ragazzi, ma anche persone adulte (tutti sono invitati), si ritroveranno alle 20.45 a largo Fiorillo, dove inizierà la Veglia presieduta dal vescovo. Tutti raggiungeranno quindi a piedi la cattedrale. Questa scelta, ormai ripetuta da alcuni anni, sottolinea, da un lato, il legame forte della città e della sua popolazione con il mare, e, dall’altro, ripropone l’esperienza della “pastorale di strada”, che si ripete ogni mese con i pellegrinaggi mariani del sabato e che durante l’anno offre altri momenti significativi in centro città. In cattedrale, come detto, ci sarà il rinnovo delle promesse battesimali. Per i giovani, la Veglia di Pentecoste apre così la strada al programma delle attività estive che, in diocesi, sono legate in modo particolare ai campi di Cassego. Il programma 2019 è già predisposto, come abbiamo già informato alcune settimane or sono, e prenderà il via a Cassego, dall’8 al 14 luglio, con il “campo” per ragazzi e ragazze delle scuole elementari, cui seguiranno quelli per le scuole medie e per le scuole superiori. La Pastorale giovanile invita coloro che intendono partecipare alla cena insieme di sabato prossimo a Cristo Re a telefonare al numero 342.1908326.