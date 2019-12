Vegetariani, vegani e... Bibbia

La Spezia - Vegetarianesimo e veganesimo nella Bibbia. Di questo tratta 'Non ucciderai' (Edizioni Messaggero Padova), nuovo libro dell'autrice spezzina Maria Luisa Eguez che sarà presentato mercoledì 4 dicembre alle 17.00 al Circolo Fantoni della Spezia, al 371 di Corso Cavour. L'autrice dialogherà con il già senatore Egidio Banti e con Barbara Sussi, vice presidente del Premio Montale fuori di casa. Che cosa dice la Bibbia riguardo alle scelte vegetariane e vegane? Come sono andate le cose alla nascita dell’umanità, come vanno ora e alla fine come andranno per la creazione? "All’atto primario del cibarsi - spiega la nota dell'editore - sono legate delizie e dannazioni di ogni essere vivente, umano o animale che sia. La Bibbia traccia un percorso che parte dal Gran Eden, il Giardino delle Delizie, noto anche come Paradiso Terrestre, passando per il monte Sinai dove il Signore e il popolo d’Israele, a nome dell’intera umanità, hanno stretto un patto nel quale sta scritto «non ucciderai». Questo comando indica la via del ritorno all’innocenza primordiale quando anche l’orso e il leone mangeranno il fieno". Del resto, all'inizio c'era una mela... Insomma, un appuntamento culturale di sicuro interesse, a maggior ragione per i tanti che in questi anni hanno intrapreso la via di un'alimentazione del tutto o prevalentamente vegetale.



Maria Luisa Eguez (La Spezia 1951), scrittrice e poetessa, è insegnante e opera nel volontariato. Nel 1980 ha fondato il premio letterario «Lerici Golfo dei Poeti», curando seminari internazionali dedicati a importanti autori italiani e stranieri. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Chi ha ucciso Gesù? (EMP 2018), Figlie di Abramo. Figure femminili del Primo Testamento (EMP 2017), I due volti di Eva. Divinizzazione e demonizzazione della donna nella Bibbia (EMP 2016), Le donne di Gesù. Figure femminili del Nuovo Testamento (EMP 2013). È presente in numerose antologie poetiche fra cui 100 poesie d’amore (Mondadori 1996).