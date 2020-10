Variante, verifiche ancora in corso. Ipotesi seconda classificata

La Spezia - È trascorso un anno e mezzo dalla pubblicazione del bando di gara Anas per il primo stralcio del terzo lotto della Variante Aurelia, un paio di chilometri di tracciato, da Via del Forno a Buonviaggio. Il cantiere seguita a non partire in quanto la procedura di gara non è ancora sbocciata nell'affidamento: da mesi è infatti in corso la fase della verifica delle anomalie in merito alla proposta risultata vincitrice. E da quanto si apprende – anche perché le lungaggini dipenderebbero dalla mancata consegna delle cosiddette giustificazioni, relative appunto alle anomalie -, l'aggiudicazione, alla fine, potrebbe virare in direzione della seconda realtà imprenditoriale classificata. Difficile quindi immaginare una fulminea partenza delle operazioni, benché la volontà di Anas sia procedere il più rapidamente possibile con un'opera che, com'è noto, ha già affrontato curve non semplici e dilatazioni temporali importanti. L'auspicio è riuscire ad aggiudicare il cantiere da qui a fine anno.



Ed è sempre entro il 2020 che Anas ha intenzione di allestire e bandire la gara per il secondo stralcio, da Buonviaggio a San Venerio. Nel 'pacchetto' saranno inclusi i lavori di regimazione idraulica necessari per contenere la frana di Carozzo, località che sarà attraversata da una galleria. Un'esigenza non eludibile per la quale recentemente Anas ha predisposto una serie di espropri, circa 330 metri quadrati tra terreni comunali e privati. Il terzo stralcio, da San Venerio a Melara, invece necessita di una revisione progettuale – necessaria un'interlocuzione con le Ferrovie -, e indicativamente si potrebbe arrivare alla relativa gara nel corso della primavera 2021.



N.RE