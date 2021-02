Variante, la Regione chiede garanzie ad Anas

La Spezia - “Abbiamo ribadito ad Anas che entro marzo deve partire il cantiere della variante Aurelia della Spezia, purtroppo bloccato dal fallimento di tre imprese appaltatrici. Seguirà il secondo stralcio funzionale per il quale è prevista la gara entro il primo semestre del 2021 e il terzo e ultimo stralcio con previsione di pubblicazione della gara entro il secondo semestre 2021”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con una nota diffusa a margine dell'incontro che si è svolto questa mattina per fare il punto sui lavori in corso e su quelli che dovranno rientrare nel prossimo piano settennale. L’incontro ha visto la partecipazione del presidente Toti, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dell’ad di Anas Massimo Simonini e della responsabile della struttura territoriale Anas Liguria Barbara Di Franco.



“Regione Liguria – si legge nella nota diramata dall'ente regionale - ha chiesto risposte veloci e concrete per sbloccare nodi infrastrutturali sensibili del territorio. A cominciare dai cantieri della variante Aurelia della Spezia, per il quale il presidente Toti ha avuto ampie garanzie circa l’avvio del cantiere del primo stralcio funzionale nel mese di marzo, e della pubblicazione nel corso del prossimo mese di giugno, della gara per il completamento del lotto 1 della variante Aurelia Savona – Albisola, lavori al momento fermi a circa l’80 per cento. Tra le nuove progettazioni da includere nella programmazione del contratto di programma in corso di definizione sarà inserita anche l’Aurelia di Sanremo, oltre alle innumerevoli manutenzioni ordinarie e straordinarie per mettere in sicurezza il territorio.”. Nel corso dell'incontro, aggiunge l'assessore Giampedrone, “abbiamo ottenuto anche massima attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle strade esistenti, in continuità con la efficace collaborazione con il compartimento Anas territoriale”.