Variante Aurelia, incontro tra Regione, Anas e Comune: entro fine febbraio la decisione

La Spezia - Questa mattina il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, insieme al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, hanno incontrato l'amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani per affrontare i problemi legati al cantiere della variante Aurelia della città.



Anas, Regione e Comune hanno condiviso l‘assoluta necessità e urgenza che i lavori ripartano al più presto e che l’opera, fondamentale per la viabilità dell’area, si realizzi nel più breve tempo possibile; hanno altresì convenuto che, nonostante taluni necessari approfondimenti progettuali, nella maggior parte del cantiere (almeno in due lotti funzionali) è possibile riprendere i lavori e hanno invitato l'azienda appaltatrice a farlo senza indugi. Nella zona del cantiere interessata da un fronte di frana, peraltro già segnalato dai rilievi geologici, si stanno portando a termine i dovuti approfondimenti.



Entro la fine di febbraio Anas, in accordo con Regione e Comune, prenderà tutte le opportune misure affinché, in ogni caso, il cantiere torni ad essere operativo e l’opera venga terminata in tempi certi.