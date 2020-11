Val di Vara protagonista nella nuova edizione di "Quattro passi tra i borghi"

La Spezia - Sarà la Val di Vara la protagonista della nuova edizione di “Quattro passi tra i borghi”, i documentari che esplorano i luoghi più belli del nostro territorio. Un viaggio che partirà dalla sua storia fino a riscoprire le sue tradizioni e i suoi paesaggi.

Primo appuntamento per lunedì 23 novembre alle 21.30 a Varese Ligure. La giornalista Maria Cristina Sabatini, in compagnia di Aurora Razza, ci accompagnerà alla scoperta delle curiosità del borgo.

Al momento saranno 5 le puntate trasmesse: Varese Ligure e la valle del biologico; Calice al Cornoviglio dalla Resistenza alla Strada del miele; Bolano; Carrodano e Mattarana; Carro. Il coronavirus e le restrizioni anti-contagio, infatti, hanno costretto la produzione a interrompere momentaneamente le riprese.

Il progetto è prodotto dall’ emittente televisiva Tele Liguria Sud, in collaborazione con Fondazione Carispezia, e vede sempre la regia dell’ideatore del format Davide Morina. Una conduzione invece tutta al femminile con la presenza di Maria Cristina Sabatini, Aurora Razza e Laura Ivani, anche curatrici del programma. Le riprese sono state realizzate da Davide Morina e Carmine Esposito con il tecnico audio Marco Cecchini. Il montaggio è firmato Davide Morina e Sergio Diofili, mentre le sigle e la grafica sono di Raffaele Maulella. Segretaria di produzione quest’anno è Aurora Razza. La colonna sonora è stata elaborata dal compositore Fabrizio Viotti e agli allievi della classe di composizione del Maestro Andrea Nicoli, del LabMUsCont, del Conservatorio G. Puccini della Spezia.

“Quattro Passi tra i borghi” andrà in onda ogni lunedì alle 21.30 su Tele Liguria Sud (canale 19 per la Liguria, Canale 172 per la Toscana). In replica martedì alle 23.30 e sabato alle 22.00. Le puntate saranno visibili anche sul sito www.teleligurisud.it e sulle emittenti del gruppo Co.RA.LLO SAT.