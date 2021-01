Vaccino, in Liguria superati i 7mila 'richiamati'

La Spezia - Sono oltre 7mila, precisamente 7.042, i liguri afferenti alla popolazione target (personale medico-sanitario, personale e ospiti Rsa, ecc.) che hanno ricevuto la prima e la seconda dose (il 'richiamo') del vaccino anti Covid-19; di questi, 778 fanno riferimento all'Asl5. Lo riferisce il bollettino odierno diffuso da Regione Liguria. Fin qui, riferiscono da Genova, è stato somministrato il 67 per cento delle 74mila dosi vaccinali arrivate dalla struttura nazionale. Di queste, 4.876 sono state somministrate in Asl5. Il programma odierno prevede ulteriori 1.704 punture (264 delle quali per lo Spezzino).