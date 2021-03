Vaccini, una sola dose a chi ha già avuto il Covid? Alla Spezia se ne risparmierebbero 10mila

La Spezia - E se si giungesse alla decisione di somministrare una sola dose di vaccino a chi ha già contratto la malattia da più di sei mesi? Pare che l'orientamento espresso nelle scorse ore dall’Aifa che il ministero della Salute dovrà recepire, sia questo alla luce degli ultimi studi sull’efficacia dell’antidoto al Covid-19. Anche Giancarlo Icardi, epidemiologo e direttore dell’unità operativa di igiene del Policlinico San Martino di Genova, non sembra sfavorevole a tale soluzione nel solco di una necessità evidente: accelerare il processo di vaccinazione. Ma non solo: se davvero si arriverà a questa scelta, si assiterà ad un risparmo di circa 75mila dosi in Liguria. Il conto è presto fatto: ad oggi i dati Alisa-Ministero parlano di 78.287 persone contagiate in tutta la Liguria da inizio pandemia. A questi vanno sottratti 3636 persone che non ce l'hanno fatta per un totale di 74.651 senza dimenticare i 5485 attualmente positivi che al momento non possono essere contati: al netto delle opportune sottrazioni parliamo di 69.166 persone. Su scala provinciale il dato parte dai 10.633 contagiati spezzini da inizio pandemia, cui vanno sottratti i 392 morti e 757 attualmente positivi: il numero puro diventa così 9.484.



Tornando ai numeri regionali, dovrebbe funzionare così: subito andrà somministrata una dose a chi è guarito prima dell’inizio di settembre (all'incirca 8mila persone), tutti gli altri (circa 60mila attualmente, più tutti quelli che si aggiungeranno) la riceveranno gradualmente nei prossimi mesi. In ogni caso, e sarebbe questa la novità forse più significativa, non sarà necessario il richiamo. L’altra ipotesi è quella di posticipare la somministrazione della seconda dose agli under 65 che devono ricevere il vaccino AstraZeneca. Si raccomanda il richiamo dopo 10-12 settimane, ma secondo gli esperti l’efficacia non sarebbe compromessa se questo intervallo temporale si allungasse. "Agli over 80 verrebbero comunque garantite le due dosi, così come agli estremamente vulnerabili", precisa Icardi rispondendo quindi ai timori di tanti anziani che hanno ricevuto il primo vaccino e che temono di non essere immunizzati.