Vaccini over 80, sindacati Pensionati: “I nostri uffici a disposizione per informazioni”

La Spezia - “Tutte le sedi sul territorio provinciale dei sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil sono a disposizione per informazioni e supporto per la fase di vaccinazione anti-Covid degli anziani ultra ottantenni”. Così Carla Mastrantonio, Spi Cgil, Antonio Montani, Fnp Cisl e Marcello Notari, Uil pensionati, che continuano: “invitiamo i pensionati a seguire le indicazioni contenute nella lettera che Asl5 ha fatto arrivare al loro domicilio: rispondere alla lettera, depositarla nei luoghi di raccolta o utilizzare la mail vaccinicovid80@asl5.liguria.it; attendere la chiamata. Non bisogna invece prenotare al Cup.” Concludono i sindacati: “Ribadiamo l’estrema importanza della vaccinazione, unica vera arma contro il Covid-19. Teniamo anche a sottolineare positivamente il cambio di passo della Asl5, improntato al confronto e alla collaborazione, sotto la guida del Dottor Cavagnaro, che per questa campagna così importante e delicata non solo ha organizzato procedure efficaci, ma ci fornirà informazioni e feedback preziosi. Da parte nostra ci sarà tutta la collaborazione possibile affinché la campagna raggiunga i risultati attesi".