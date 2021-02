Vaccini over 80, Asl 5 e i Comuni vanno avanti con le lettere

La Spezia - Il Silver vaccine day e il sorteggio di 2.252 nominativi di ultraottantenni che saranno vaccinati tra il 12 e il 16 febbraio non riguarderanno il territorio di competenza della Asl 5. Ma questo non vuol dire che il sistema scatterà in ritardo, anzi: dopodomani, venerdì 12 febbraio verranno inoculate le prime dosi agli over 80 di Riccò del Golfo.

La dirigenza sociosanitaria, con in testa la dottoressa Maria Alessandra Massei, e i Comuni hanno infatti deciso di procedere con il sistema di informazione e l'organizzazione che si erano dati nelle scorse settimane, impostando nei tempi più rapidi possibili la spedizione delle lettere con le quali il direttore generale Paolo Cavagnaro e i sindaci delle rispettive amministrazioni hanno chiesto di manifestare la volontà di vaccinarsi e hanno al contempo raccolto i dati per contattare gli anziani e fornire loro gli appuntamenti per le vaccinazioni.



"Le parole d'ordine sin dall'inizio di questa attività - spiega Massei a CDS - sono state coinvolgimento e collaborazione con i sindaci e i Comuni e siamo riusciti a mettere in piedi una struttura davvero capillare di informazione e di punti in cui saranno somministrati i vaccini a tutti gli over 80. In totale sono stati individuati ben 28 luoghi che sono in parte sedi individuate dalle amministrazioni comunali e in parte ambienti di competenza di Asl, come la sede ex Fitram, la Casa della salute di Sarzana, il San Niccolò di Levanto e la sede del Distretto sociosanitario di Brugnato. Grazie al lavoro dei Comuni potremo somministrare le dosi in molti punti, facendo muovere il meno possibile gli anziani che vorranno sottoporsi all'iniezione. Anche questo è stato un concetto che abbiamo deciso di mettere in cima alla lista delle priorità, per ridurre il più possibile il disagio e il rischio per gli utenti e anche per le particolari caratteristiche di conservazione e trasporto dei flaconi di vaccino Pfizer, quelli attualmente a disposizione".



Per l'occorrenza sono stati individuati palestre, ostelli, sedi delle Pubbliche assistenze, ex scuole... una sfilza di luoghi che presto vedranno transitare attraverso le porte di ingresso circa 21mila cittadini ultraottantenni. Solamente per il Comune della Spezia le missive sono ben 9.125 e già duemila risposte affermative porteranno nei prossimi giorni a dare il via alla fase operativa della campagna.

"In realtà la prima giornata di vaccinazioni all'ex Fitram sarà quella del 16 febbraio, ma sarà per inoculare le dosi a una parte degli anziani di Vezzano Ligure che hanno segnalato maggiore comodità a venire alla Spezia, piuttosto che andare a Ceparana o a Sarzana", puntualizza Massei.

A partire, infatti, saranno i piccoli Comuni, per valutare il funzionamento ed eventuali criticità del sistema prima di arrivare alle comunità più numerose e anche per completare i cicli di iniezioni nei rispettivi territori.



Per gli spezzini, quindi, non ci sarà bisogno di contattare gli uffici di Asl per la vaccinazione degli over 80 (come nel resto della Liguria, leggi qui), avverrà l'esatto contrario: consegnando nei punti previsti le lettere ricevute via posta è il personale di Asl che telefona per fissare l'appuntamento.

Qualcuno, però, potrebbe non aver ricevuto la lettera, potrebbe averla persa o potrebbe averla gettata, cambiando poi idea sulla vaccinazione.

"Dalla prossima settimana - conclude Massei - ci sarà la possibilità di prenotare la vaccinazione degli over 80 all'ex Fitram anche attraverso il Cup, ma solamente se, per qualche motivo, non abbiano la lettera. Chi ha già riconsegnato il modulo non deve e non può telefonare per l'appuntamento, sarà contattato dai nostri addetti".