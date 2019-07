Vaccini, copertura spezzina in crescita

La Spezia - Due anni fa entrata in vigore il Decreto Lorenzin, che obbliga le famiglie a vaccinare i figli tra gli zero e i sedici anni, prima di iscriversi a scuola, contro undici temibili malattie. La rivista Wired si è inoltrata tra i dati delle Asl italiane per capire se il decreto abbia dato risultati, e la risposta è stata generalmente positiva, visto che le coperture vaccinali sono aumentate. A livello nazionale, se per alcune delle patologie in oggetto negli ultimi due anni si è registrato il mantenimento di una copertura pari o superiore al livello di guardia del 95 per cento (difterite, pertosse, tetano), per le altre – otto in tutto – la copertura è aumentata anche di diversi punti percentuali, tuttavia a volte senza sfondare il tetto dei 95 punti percentuali. L'epatite B negli ultimi due anni ha riguadagnato quei pochi punti percentuali decisivi per agguantare la fatidica soglia di sicurezza, al pari di Hib, pertosse e poliomelite; il meningococco è passato dall'81 per cento del 2016 all'88 del 2018, il morbillo, la rosolia e la parotite – tenendo conto del medesimo intervallo – dall'87 al 94, lo pneumococco dall'88 al 92. Insomma, aumenti particolarmente sostanziosi per quelle patologie che scontavano una più gracile copertura. Certo, al netto del miglioramento, come è evidente, la soglia del 95 non è realtà diffusa.



Lo studio di Wired guarda anche al locale. Una prospettiva che permette di capire come ancora oggi, nonostante il colpo di reni della Lorenzin, i comuni della Asl 5 (tutti quelli dello Spezzino tranne Carro, Maissana e Varese Ligure) non raggiungano il 95 per cento di copertura per nessuna delle undici malattie considerate dal Decreto.



Comuni Asl5, copertura 2018



Difterite 94%



Epatite 94%



Hib 94%



Meningococco 90%



Morbillo 93%



Parotite 93%



Pertosse 94%



Pneumococco 92%



Poliomelite 94%



Rosolia 93%



Tetano 94%



Tutti i valori del capoluogo sono in miglioramento rispetto al 2016. In linea con quanto accaduto a livello nazionale, anche in seno all'Asl5 l'incremento più significativo degli ultimi due anni ha riguardato morbillo, parotite e rosolia, con copertura passata dall'86 al 93 per cento. Per quanto concerne la situazione di Carro, Maissana e Varese si può fare solo riferimento al dato complessivo dell'Asl4 chiavarese, quasi identico a quello dell'azienda sanitaria spezzina.



Comuni Asl4, copertura 2018



Difterite 94%



Epatite 94%



Hib 94%



Meningococco 91%



Morbillo 93%



Parotite 93%



Pertosse 94%



Pneumococco 92%



Poliomelite 94%



Rosolia 93%



Tetano 94%