Vaccinazione infermieri liberi professionisti, l'Opi raccoglie i nominativi

La Spezia - ''Gent.mi, in riferimento alla comunicazione del Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria Dr. Francesco Quaglia in riferimento all’oggetto (vaccinazione Covid-19 per infermieri libero professionisti, ndr) si chiede di voler fornire alla scrivente gli elenchi (suddivisi per ASL di competenza e per professione) entro il 31/01/2021, al fine di procedere nel più breve tempo possibile e coerentemente con le indicazioni Ministeriali alla predisposizione della programmazione della campagna''. Questa la comunicazione arrivata dalla Regione Liguria all'Ordine delle professioni infermieristiche della Spezia.

"Questo - spiegano dall'Opi spezzino - a seguito del nostro precedente pressing per ottenere l'estensione delle coperture vaccinali agli infermieri libero professionisti, esclusi dal primo gruppo di sanitari che, in questa fase 1, ricevono le vaccinazioni anti Covid in tutto il territorio nazionale. Invitiamo i nostri iscritti con partita Iva a contattarci via mail, comunicandoci la loro disponibilità alla vaccinazione ed i dati personali aggiornati, in particolare il telefono cellulare".