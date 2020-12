Vacanze di Natale, tutte le farmacie di turno in città

La Spezia - Giorni di festa, zona rossa. Ma nel caso servisse una farmacia, a chi ci si può rivolgere? Nel territorio comunale della Spezia molti di questi presidi saranno aperti con servizio diurno e notturno anche per Natale, Santo Stefano e San Silvestro, 1° gennaio.

L'orario nei giorni rossi del calendario, quest'anno in tutti i sensi, garantirà i servizi richiesti ed è disponibile anche il dettaglio sulle farmacie aperte nei feriali con orario minimo continuato dalle 8.30 alle 19.30. Di seguito, tutti gli orari delle farmacie presenti nel territorio comunale della Spezia dal 24 dicembre fino all'8 gennaio.



Diurno feriale, con orario minimo continuato dalle 8.30 alle 19.30 nella settimana dal 24 al 31 dicembre



Alleanza – Via Chiodo 145 – 0187/738007 (Da Lun. A Ven.)

Argentieri – Via V. Veneto 117 – 0187/511179

Beretta - Via Del Canaletto 302 – Migliarina (Chiesa) 0187 / 503087

Croce Verde – Corso Cavour 274 – 0187/714940

Della Marina – Via Buonviaggio 149 – Tel. 0187 -512612

Della Stazione – Via Fiume 75 – 0187/706147

Farmaceutica – Via Prione 263 - Ang. Via Dei Mille 0187/737183

Migliarina – Via Lunigiana 668/Z1 – 0187 -873669 (Chiusa Sabato Pomeriggio)

Tapparo - Corso Cavour 205 – 0187/ 738314



Farmacie di turno giornaliero diurno e notturno 24 ore dalle 8.30 alle ore 08.30 del giorno dopo. Turni validi dal 24 dicembre al 31 dicembre



Giovedì 24 dicembre 2020:

Bonaschi – diurno e notturno Via Prione 9 - ang. Piazza Mentana 0187-738159



Venerdì 25 dicembre 2020 orario festivo:

Migliarina - diurno e notturno Via Lunigiana 668/z1 – 0187 - 873669

Croce verde – dalle 08,30 alle 19,30 – orario minimo Corso Cavour 274 - 0187 – 714940



Sabato 26 dicembre 2020 orario festivo

Dell’arsenale – Diurno E Notturno Via Monfalcone 300 Rebocco 0187 – 716856

Centrale Ambrosi – dalle 08,30 Alle 19,30 – Orario minimo Corso Cavour 105 - 0187 – 737143



Domenica 27 dicembre 2020 orario festivo

Tapparo – diurno e notturno Corso Cavour 205 - 0187 - 738314

Beretta – dalle 08,30 alle 19,30 – orario Minimo Via Canaletto 302

Migliarina (chiesa) - 0187 - 503087



Lunedi 28 dicembre 2020

Della Marina - diurno e Notturno via Buonviaggio 149 - 0187 - 512612



Martedì 29 dicembre 2020

Baracchini – diurno e notturno Viale Garibaldi 91 - 0187 – 715003

Mercoledì 30 dicembre 2020

Degli Speziali – diurno e notturno Via Genova 96 0187 – 704210



Giovedì 31 dicembre 2020

Croce Rossa – Diurno E Notturno Corso Cavour Ang. Via Mazzolani 0187 - 735061



Diurno feriale, con orario minimo continuato dalle 8.30 alle 19.30 nella settimana dal 31 dicembre all'8 gennaio



Alleanza – Via Chiodo 145 – 0187/738007 (Da Lun. A Ven.)

Argentieri – Via V. Veneto 117 – 0187/511179

Beretta -Via Del Canaletto 302 – Migliarina (Chiesa) 0187 / 503087

Croce Verde – Corso Cavour 274 – 0187/714940

Della Marina – Via Buonviaggio 149 – Tel. 0187 -512612

Della Stazione – Via Fiume 75 – 0187/706147

Farmaceutica – Via Prione 263 - Ang. Via Dei Mille 0187/737183

Migliarina – Via Lunigiana 668/Z1 – 0187 -873669 (Chiusa Sabato Pomeriggio)

Tapparo - Corso Cavour 205 – 0187/ 738314





Farmacie di turno giornaliero diurno e notturno 24 ore dalle 8.30 alle ore 08.30 del giorno dopo. Turni validi dal 31 dicembre all'8 gennaio



Giovedì 31 dicembre 2020

Croce Rossa – Diurno E Notturno Corso Cavour Ang. Via Mazzolani 0187 - 735061



Venerdì 1 gennaio 2021, orario festivo

Di Prima – Diurno E Notturno Via Genova 186 – 0187 - 702585

Dell’aquila - Dalle 08,30 Alle 19,30 – Orario Minimo Via Chiodo 97 - 0187 – 23162



Sabato 2 gennaio 2021

Santa Barbara diurno e notturno Via Sardegna 13 Bragarina 0187 – 515721



Domenica 3 gennaio 2021, orario festivo

Bergero – diurno e notturno Corso Nazionale 33 - 0187 – 501066

Croce Verde – Dalle 08,30 Alle 19,30 – orario minimo Corso Cavour 274 - 0187 – 714940

Lunedì 4 gennaio 2021

Internazionale diurno e notturno Via Monteverdi 41 -0187 – 718373



Martedì 5 gennaio 2021

Tarantola – diurno e notturno Corso Cavour 127 - 0187 – 736396



Mercoledì 6 gennaio 2021 orario festivo

Campodonico – diurno e notturno Via B. Della Torre 20 Pegazzano- 0187 – 705404



Farina – Dalle 08,30 Alle 19,30 – orario minimo

Via Veneto 297 - 0187 - 506243



Giovedì 7 gennaio 2021

Della stazione – diurno e notturno Via Fiume 75 - 0187 – 706147



Venerdì 8 gennaio 2021

Farmaceutica – diurno e notturno Via Prione 263 - ang. Via dei Mille 0187 – 737183



Si precisa: nei giorni feriali tutte le altre farmacie osservano il seguente orario minimo di apertura: dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. L’accesso nella ztl è consentito comunicando il numero di targa alla farmacia.