Vacanze a piedi, è il nuovo trend dei viaggi

La Spezia - La bellezza e il valore della passeggiata. È questa una delle grandi riscoperte che abbiamo fatto nel corso di un 2020 molto difficile. Stare a lungo in casa ci ha fatto riassaporare il senso delle piccole cose, quelle che davamo per scontate e che invece rappresentano il senso della libertà. La camminata più di tutti ci ha regalato il benessere fisico e mentale che la sedentarietà ci stava togliendo, aiutandoci a sentirci meno in gabbia, per assaporare la serenità di stare nella natura, di respirare ed aprirci al mondo.



Ecco che il 2020 è stato l’anno delle vacanze all’insegna del trekking, senza andare troppo lontano da casa ma godendo dei posti vicini, tutti da scoprire e riscoprire semplicemente camminando. Lo Stivale è pieno di sentieri e cammini che si prestano a vivere esperienza di trekking immersi nella natura, per conoscere luoghi fisici e culturali. L’escursione poi, se fatta insieme ad altri viaggiatori appassionati, rende l’esperienza più viva, ricca ed energica, oltre che meno faticosa.



È questa la filosofia che sta alla base dei viaggi a piedi organizzati da Tramundi, il tour operator online che nasce con la voglia di far vivere autentiche esperienze di viaggio in compagnia di altri turisti appassionati nel segno dell’innovazione e della sicurezza organizzativa oltre che dell’originalità dei percorsi proposti. Oltre alle piste più battute, infatti, anche tanti itinerari nuovi, alla scoperta di posti autentici per vivere un’avventura che porta alla conoscenza delle realtà locali.



Tra le tante proposte di viaggio, diverse quelle ideali per chi desidera vivere appieno una vacanza a piedi, per esplorare, conoscere e riappropriarsi della gioia di camminare lungo tutto lo Stivale. Dal trekking sulla Via degli Dei, da Bologna a Firenze, lungo i passi degli Etruschi e dei Romani a quello delle Murge, in Puglia per un’immersione totale in un paesaggio unico, da Castel del Monte ad Alberobello.



Per gli amanti della montagna Tramundi ha pensato anche ad un cammino alternativo per conoscere la Liguria, quella più interna, delle alture appunto. Oltre il mare, da una cima all’altra, per una vacanza di quattro giorni percorrendo scorci paesaggistici d’eccezione arrivando oltre i 1600 metri di altezza fino al confine con l’Emilia Romagna.



Non manca poi la bellezza del trekking nelle isole. Da Trapani a Segesta, alla scoperta del territorio insulare della Sicilia occidentale e di tutti i suoi tesori, dall’entroterra alla costa, percorrendo il Sentiero Italia CAI.