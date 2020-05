Uscite in barca ok, ma solo in due e senza sconfinare

La Spezia - La barca in mare, il cielo di un blu profondo e un sole che invita a sciogliere le gomene. Ma si può? Sì, in quanto il diportismo è assimilato alle altre attività sportivo-motoria. Per adesso tenendo però vanno seguite una serie di limitazioni che potrebbero essere cancellate progressivamente nel corso delle prossime settimane. Le più importanti sono l'orario - dalle 6 alle 22 - e soprattutto il numero massimo di persone che possono sedersi a bordo: due, e che siano tassativamente residenti nella stessa abitazione. Attenzione perché fa fede la residenza riportata sui documenti di identità e non l'effettivo domicilio. Al momento quindi non è possibile la classica giornata in barca in famiglia, solo due famigliari al massimo sono autorizzati a partecipare alla scampagnata.

Lo dice esplicitamente la Regione Liguria in una serie di precisazioni alla sua stessa ordinanza di riferimento, la 25/2020. Al principio della coresidenza non si transige neanche nel caso in cui il proprietario della barca sia anziano e voglia imbarcare con sé un giovane per sicurezza. L'unico stato che giustifica due persone non conviventi sulla stessa imbarcazione è la non autosufficienza di uno dei due, per cui "il DPCM prevede la possibilità di svolgere attività ricreativa all’aperto con accompagnatore".



Dove si può andare? Ovunque, ricordandosi di non valicare il limite delle acque regionali così come non è possibile superare il confine del Parmignola via terra. Carta nautica alla mano dunque per non sconfinare nella vicina Toscana, una navigazione di pochi minuti per chi ha la barca nel bacino del fiume Magra. Questo obbliga chi, per un qualsiasi motivo, ha la propria imbarcazione in rimessa o in attracco in un porticciolo da Carrara in giù ad attendere l'allentarsi delle norme per la Fase 2, stabilite dal governo, prima di poter mettere piede a bordo.

Si può invece raggiungere la propria barca alla fonda usufruendo però di un passaggio da un battelliere di professione (e non da un amico non convivente), servizio questo incluso tra quelli ammessi. "Il servizio battellieri dovrà ovviamente adottare tutte le precauzioni di sicurezza previste per legge", prescrive la Regione. Ovvero in primis bisognerà rispettare il distanziamento sociale. Non è invece consentita l'attività di noleggio di una barca, si esce solo con quella di proprietà. Ultima avvertenza: è possibile fare il bagno ma segnalando la propria presenza con il canonico "palloncino" in quanto l'inizio della stagione balneare è posticipato

Oltre che per svolgere attività sportiva, è possibile prendere la barca per trasferirla presso un cantiere per effettuare la manutenzione stagionale. Allo stesso modo è possibile contattare un'impresa artigiana perché effettui "fornitura di prestazioni di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di unità da diporto all’ormeggio o alate a terra". Il professionista dovrà autocertificare lo spostamento "per comprovate esigenze lavorative".