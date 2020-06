Usb in piazza: "Per un nuovo ospedale pubblico"

La Spezia - L’Usb Pubblico Impiego e l’ Usb Sanità, quali parti integranti del Manifesto per la Sanità Locale, aderiscono al Presidio sotto la Asl5 per un nuovo ospedale pubblico venerdi 19 giugno. "Riteniamo che la sanità debba essere veramente nazionale, pubblica e gratuita. Gli “eroi” della sanità, sfruttati, sottopagati e costretti a turni massacranti, non hanno bisogno di medaglie o di retorica istituzionale, hanno bisogno di riconoscimenti economici, di turn over e di nuove assunzioni. Il privato guadagna sulla malattia, il pubblico sulla salute".