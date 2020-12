Usb: "Focolaio al Don Gnocchi, serve massima trasparenza"

La Spezia - Il sindaco Usb La Spezia, in una nota, si dichiara "solidale con i lavoratori e i pazienti della Fondazione don Gnocchi. Ci chiediamo come possa essere scoppiato un focolaio di Covid 19 dentro la struttura di Via Fontevivo, che ha portato alla chiusura di un intero reparto e di tutto il terzo piano".

Auspicio del sindacato è che "la responsabilità non venga data sistematicamente ai lavoratori, che stanno già pagando in prima persona con la loro salute. Chiediamo alla Fondazione la massima trasparenza ed maggior impegno possibile per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori e dei degenti", concludono dall'Unione sindacale di base spezzina.