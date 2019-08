Usa e plastic free. La battaglia di Carter Ries approda anche alla Spezia

La Spezia - "One more generation", la ong che porta avanti una battaglia contro il malvagio utilizzo della plastica ha fatto tappa alla Spezia. Il "merito" va all'invito che Legambiente e l'equipaggio di Goletta Verde hanno rivolto al suo giovanissimo fondatore: Carter Ries.

Carter Ries e la sorella Olivia fin da piccolissimi si sono impegnati nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente e hanno creato "One more generation".

A raccontare l'esperienza è proprio il giovanissimo Carter, questa mattina a bordo di Goletta Verde di Legambiente, oggi 18enne. La sua ong è stata fondata quando aveva appena otto anni.

"Io e mia sorella portiamo avanti questo progetto da dieci anni - ha raccontato in inglese -. Ci siamo impegnati nell'abbattere il consumo della plastica e a contrastare l'utilizzo delle cannucce di questo materiale. Alle nostre iniziative hanno aderito anche Delta Air Lines e la catena di alberghi Hilton".

La missione di "One more generation" non termina qui, infatti la coppia di fratelli è impegnata nella sensibilizzazione di altri ragazzi, anche più giovani di loro. Vanno nelle scuole americane e raccontano, tramite un percorso che dura diverse settimane, cosa rappresenta la plastica e quali possono essere le alternative.