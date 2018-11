Uomini, cibo, culture: tradizioni e globalizzazione a confronto

La Spezia - L’Unesco, la Rai, la Fondazione Univerde, l’Enit , e la Società Dante Alighieri sono state chiamate a formalizzare con la Direzione Generale del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri un cartellone di programma su la “settimana del cibo nel mondo” che potrà essere inserito nel più ampio contesto della politica culturale italiana. Il cibo è, in ogni cultura, luogo ed epoca, un atto sociale e le preferenze alimentari sono strettamente connesse con meccanismi di auto identificazione. Mangiare diventa conoscere, mangiare significa inghiottire e assorbire il mondo, liberando la parola, che solo durante il banchetto può essere autentica. Il cibo diventa parola, scrittura, arte; si fa materia di letteratura e veicolo di conoscenza. Sarà un cibo della mente, appunto,sottratto alla realtà e divenuto metafora: se mangiare è conoscere, mangeremo non solo i cibi in quanto tali, ma le parole che li designano, il loro significato simbolico, il mondo che essi rappresentano.



Mangiare non sarà assimilare e sostentarsi, ma capire e conoscersi. Il Comitato della Spezia della “Dante“ ha aderito a questa iniziativa con un suo convegno che si svolgerà il giorno 21 Novembre alle 15,30 presso la sala multimediale dell’Istituto Maria Ausiliatrice (viale Amendola 2) introdotto dal presidente della Dante Alighieri Pietro Baldi e presieduto dal presidente dell’ordine dei giornalisti della Liguria Filippo Paganini con relatori Roxana Rondan, chef peruviana (Il cibo nel Perù - storia ed arte), Egidio Bantistorico con “Il cibo tra tradizione e contaminazione“, Noemi Montenero, console generale di Panama (“Tradizione e cibo”), Santiago Rodriguez Figuereo, Console Generale della Repubblica Domenicana ("Il cibo e le tradizioni nella Repubblica Domenicana”). E’ prevista la presenza del Console generale della Repubblica del Perù di Genova Alejandro Pedro Ugarte Valerde. Al termine ci sarà una degustazione di prodotti etnici a tema e locali in collaborazione con il CIOFS.