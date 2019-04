Uno spostamento su quattro a emissioni zero

Questo dice della Spezia il report 'Le città elettriche', diffuso da Legambiente.

La Spezia - Nel 2018 alla Spezia più di uno spostamento su quattro è stato green: lo dicono i datti de Le città elettriche, rapporto sulla mobilità a emissioni zero in Italia realizzato da Legambiente in collaborazione con l'associazione MotusE. Il capoluogo del levante ligure, in particolare, l'anno passato ha visto la popolazione spostarsi al 28% usando al bicicletta o mezzi pubblici elettrici. Forse non un valore formidabile, ma senz'altro uno discreto risultato nel panorama dei capoluoghi di provincia italiani. La graduatoria la guidano Milano e Napoli (52 e 50 per cento), seguiti da un terzo posto a pari merito tra Bologna e Pisa (48 per cento).



La Spezia, col suo 28 per cento, si piazza 24ma, tra Cuneo (29) e Cagliari (27). Male i vicini di casa di Massa (7 per cento). Il capoluogo del levante ligure surclassa Roma, che con il 20 per cento guarda da lontano le prime delle classe. E in particolare Milano, da sempre un passo avanti, che stando ai programmi entro i prossimi deici anni avrà l'intero trasporto pubblico ad alimentazione elettrica. E già oggi i meneghini vantano i tre quarti del Tpl a trazione elettrica. La Spezia nel 2018 ha conseguito il secondo miglior risultato ligure, dietro Genova (39) e davanti a Imperia (24) e Savona (14).



“Milano in vent'anni ha perso 100mila auto e guadagnato 100mila abitanti – si legge nel report - Il tasso di motorizzazione in quasi tutte le città d'Italia cala o cresce meno della media. Milano non è un caso isolato, né città ideale. La mappatura delle città ci dice che ancora è inquinata, congestionata, poco sostenibile, ma anche “tira” la volata di una vera e propria rivoluzione silenziosa della mobilità, insieme a Bologna, Torino, Napoli, Genova, Firenze per le grandi città, Trento, Bolzano, Ravenna, Pesaro, Ferrara, Parma tra i capoluoghi di provincia che riescono a combinare ciclabilità con una buona offerta di trasporto pubblico”.