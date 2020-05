Uno spezzino nel consiglio generale Compagnia di San Paolo, Benifei: "Nomina Matellini meritata"

La Spezia - "Il Segretario della Cna Liguria, lo spezzino Angelo Mattellini, è stato nominato dalla Camera di Commercio di Genova nel Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo. È una notizia che ritengo estremamente positiva e per la quale desidero congratularmi con Mattellini". Lo scrive in una nota l'europarlamentare Brando Benifei che prosegue: "È una nomina meritata, che riconosce un impegno costante di molti anni. Si tratta inoltre di un'ottima opportunità per tutta la provincia della Spezia, che per la prima volta ha un proprio rappresentante nella Compagnia, una realtà di grande rilievo che finanzia importanti iniziative nell'ambito della cultura, del volontariato, dell'inclusione, della ricerca. A Mattellini e agli altri consiglieri, tra i quali ci sono altri due liguri, i migliori auguri di buon lavoro e la piena disponibilità a un proficuo dialogo e a una positiva collaborazione per il bene del nostro territorio".