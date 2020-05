Uno spezzino idea nuovo sanificatore e lo presenta nel cuore dell'ex zona rossa

La Spezia - E’ stato presentato questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Codogno, il paese del lodigiano dove lo scorso febbraio fu registrato il primo caso di Coronavirus, il nuovo sanificatore inventato dallo spezzino Andrea Torracca e prodotto dall’azienda parmense Vidama, di cui è responsabile.



Alla conferenza stampa erano presenti, insieme all'ideatore spezzino, il sindaco di Codogno e Presidente della Provincia di Lodi, Francesco Passerini. “Il prodotto si chiama Sanientry - spiega Torracca - e si tratta di un gonfiabile di due metri per due metri e mezzo di altezza, da predisporre all’ingresso di esercizi commerciali, uffici e aziende. Si tratta di una struttura leggera ed economica, di semplice utilizzo e alla portata di tutti. Al suo interno c’è un vaporizzatore che entra in azione mediante una fotocellula, non appena l’ospite entra nel tunnel di sanificazione. L’erogatore, dotato dell’apposita certificazione così come il gonfiabile, è composto da una miscela di acqua e cloro, con l’aggiunta di un’essenza profumata, realizzata da noi.

Abbiamo cercato di rispondere alle esigenze dettate dal periodo e di allinearci a questo nuovo stile di vita - prosegue Torracca - riconvertendo la Vidama, dapprima leader nella produzione di forni, in un’azienda di dispositivi di protezione. Abbiamo macchine per la produzione di mascherine ed altri prodotti per la sanificazione, dei quali fa parte appunto Sanientry”.



Il Comune di Codogno ha ordinato otto gonfiabili per i principali esercizi commerciali del paese, che saranno consegnati al termine della conferenza stampa. “A due settimane dalla sua entrata sul mercato, la richiesta di Sanientry è già molto elevata – conclude Torracca – tanto che abbiamo pensato ad una produzione massiccia, sia per l’Italia che per l’Europa”.