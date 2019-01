Uno spezzino alla ricerca dell’anima gemella in televisione

Ruben è un fotomodello e su Instagram è già un influencer con 140mila followers.

La Spezia - Troverà finalmente l’amore? C'è anche uno tra i trenta concorrenti scelti per partecipare al programma “Take Me Out” in onda su Real Time in prima serata dal prossimo 8 gennaio. Nel programma i ragazzi cercano di attirare le attenzioni di una donna in una sfida all’ultimo “interruttore”. La ragazza si fa conoscere attraverso un video clip iniziale con il quale svela le sue passioni e i suoi interessi. I ragazzi incuriositi lasciano acceso l’interruttore, quelli non interessati lo spengono. Alla fine del gioco, la ragazza dovrà scegliere il suo uomo ideale tra quelli rimasti accesi, spegnendo gli altri. A fare da cupido a un format già collaudato ed apprezzato in Italia è Katia Follesa. Per Ruben Parisi, questo il nome del rappresentante spezzino, è la prima apparizione in TV nonostante sia già molto popolare nel mondo dei social: il fotomodello infatti, su Instagram vanta un seguito di più di 140 mila persone.