Uno spazio gratuito per studiare in Piazza Brin

La Spezia - Sabato 16 novembre alle ore 18 al Circolo Fantoni, in Piazza Brin, La Piazza Comune e Spezia Dinamika presentano 'Il luogo che non c'era'. "Uno spazio aperto al sabato e la domenica per permettere agli studenti universitari e delle superiori di studiare in un luogo tranquillo, attrezzato e gratuito. E succede in Piazza Brin, luogo storico della città, perchè la cultura è il primo ingrediente per rilanciare i quartieri. La cultura accende le periferie e noi da sabato facciamo luce", spiegano i promotori.